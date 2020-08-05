СМИ: при взрыве в Бейруте ранена временная поверенная в делах кипрского посольства

НИКОСИЯ, 5 августа. /ТАСС/. Высокопоставленный кипрский дипломат была ранена в результате взрыва в Бейруте. Об этом сообщило Кипрское информационное агентство со ссылкой на информацию дежурного сотрудника дипломатического представительства Республики Кипр в столице Ливана Сержа Бу-Самры.

Что известно о взрыве в порту Бейрута

По словам последнего, "была ранена временная поверенная в делах посольства", однако имени пострадавшей названо не было. Бу-Самра сообщил, что ее доставили в больницу, но при этом подчеркнул, что ранение дипломата не является тяжелым.

Дежурный сотрудник также сказал, что в результате взрыва зданиям посольства и резиденции посла Кипра был нанесен ущерб.

Как свидетельствует информация на сайте посольства Кипра в Бейруте, единственная женщина, которая является высокопоставленным кипрским дипломатом в Ливане - это заместитель главы миссии и консул Элени Папаниколау.