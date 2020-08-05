Посол КНР: Вашингтон не предъявляет свидетельств связи TikTok с властями КНР

НЬЮ-ЙОРК, 5 августа. /ТАСС/. США не предоставили доказательств связи китайской социальной сети TikTok с правительством Китая. Соответствующее заявление сделал посол КНР в Соединенных Штатах Цуй Тянькай, выступая во вторник на ежегодном форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом.

Ему был задан вопрос относительно намерения американских властей добиться того, чтобы данные американских пользователей TikTok хранились на территории Соединенных Штатов. "Я не думаю, что есть свидетельства того, что та или иная компания передает эти данные [пользователей] китайскому правительству, - отметил посол. - Люди выступают с утверждениями, но не представляют нам доказательств".

Он подчеркнул, что китайским компаниям не предоставляется полная свобода действий на территории США. "На [американском] рынке наблюдается столь серьезный уровень политического, государственного вмешательства, дискриминации по отношению к компаниям из Китая. А ведь это просто частные компании", - указал Цуй Тянькай. По словам дипломата, ситуация, при которой американские власти выдвигают обвинения в адрес китайских компаний, при этом не предъявляя доказательств, является "крайне нечестной".

Ранее во вторник пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни заявила о том, что американская администрация намерена в ближайшие дни принять меры в отношении TikTok. "Мы все согласны с тем, что необходимы перемены, особенно в отношении TikTok, которая собирает значительные объемы личных данных о пользователях [в США]. Это неприемлемо", - подчеркнула она.

3 августа президент США Дональд Трамп заявил, что американская корпорация Microsoft или другая компания из США должна заключить сделку по приобретению TikTok до 15 сентября, иначе работа соцсети будет запрещена на территории Соединенных Штатов. 31 июля президент сказал, что планирует запретить TikTok на территории США. До этого агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что президент собирается вынудить китайскую компанию ByteDance, владеющую социальной сетью, отказаться от доли в американском подразделении TikTok, чтобы компания не могла контролировать работу приложения в стране. Опасения администрации Соединенных Штатов в отношении соцсети связаны с утверждениями, что ее руководство занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям.

Microsoft в воскресенье заявила о готовности продолжать переговоры о приобретении американского подразделения TikTok у ByteDance. Компания Соединенных Штатов планирует завершить эти переговоры к 15 сентября. Предполагается, что в случае успеха сделки к Microsoft перейдет также контроль за операциями приложения в Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Американская корпорация пообещала, что информация пользователей соцсети в США под ее руководством не будет передана за пределы страны.