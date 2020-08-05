Федеральные силовики получили 270 травм за месяц в стычках с протестующими в Портленде

ВАШИНГТОН, 5 августа. /ТАСС/. Представители федеральных правоохранительных органов с начала июля получили от рук участников беспорядков в американском городе Портленд (штат Орегон) более 270 различных ранений и травм. Об этом и.о. заместителя министра внутренней безопасности США Кен Кучинелли заявил во вторник на слушаниях в юридическом комитете Сената Конгресса США.

"С 4 июля этого года было более 270 травм среди сотрудников федеральных правоохранительных органов, [которые они получили] от рук жестоких анархистов, одержимых нападениями и разрушениями. Эти участники беспорядков нападали на федеральную собственность, федеральных силовиков, сотрудников местных правоохранительных органов и объекты, используя молотки, лазеры, бейсбольные биты, петарды, коктейли Молотова, химикаты, другие боеприпасы", - говорится в письменном вступительном слове Кучинелли к слушаниям, распространенном пресс-службой Министерства внутренней безопасности (МВБ). Позднее в ходе слушаний он уточнил, что в общей сложности за последние шесть месяцев в Портленде пострадали около 140 правоохранителей.

Кучинелли также заявил о разнице между протестующими и участниками беспорядков. "МВБ пришлось расширять свое присутствие в Портленде не из-за мирных протестующих. <...> За более чем 60 дней ситуация в Портленде перешла в не что иное, как непрекращающиеся ночные беспорядки, угрожающее жизни насилие в отношении федеральных правоохранителей и институтов, которые они старательно защищают", - добавил и. о. замглавы МВБ, подчеркнув, что "беспочвенные требования того, чтобы федеральные правоохранители покинули Портленд, если на них согласиться, бесспорно, привели бы к разрушению [здания] федерального суда".

Он подчеркнул, что подконтрольные МВБ силовики в Портленде обучены всем необходимым приемам, а также имеют необходимые опознавательные знаки. "У них есть соответствующая форма с соответствующими знаками отличия, которые включают надпись "полиция", а также наименование структуры, в которой они работают. <...> Чтобы устранить опасения относительно похожей на военную формы некоторых сотрудников Службы таможенного и пограничного контроля, <...> мы быстро предпринимаем шаги для ее замены", - сказал Кучинелли.

При этом он отметил, что представители федеральных силовых ведомств иногда используют автомобили, у которых нет никаких знаков отличия. По его словам, это является обычной практикой у правоохранителей, применяемой из соображений безопасности. "Использование автомобилей без опознавательных знаков является распространенной практикой, чтобы избежать ненужных потенциальных нападений со стороны преступников <...>. Жестокие экстремисты по всей стране намеренно атаковали полицейские машины с опознавательными знаками, пытаясь их поджечь, в том числе в те моменты, когда правоохранители были внутри", - пояснил Кучинелли.

О беспорядках

Протесты, сопровождающиеся беспорядками, не прекращаются в Портленде около двух месяцев. Ранее в город по решению американской администрации были направлены сотрудники федеральных силовых ведомств, в том числе из МВБ.

Массовые акции протеста и беспорядки начались во многих городах Соединенных Штатов в конце мая после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании удушающий захват. Флойд умер после этого в больнице. Все четверо участвовавших в операции сотрудников правоохранительных органов уволены, им предъявлены обвинения.

Для наведения порядка к местной полиции подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.