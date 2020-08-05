Трамп: нового введения ограничений на экономическую деятельность из-за пандемии не будет

НЬЮ-ЙОРК, 5 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не намерен вводить повторно ограничения на экономическую деятельность из-за пандемии коронавируса. С таким заявлением он выступил во вторник в интервью по телефону телекомпании Fox Business.

"Мы вводили ограничения на экономическую деятельность, - отметил он. - Но теперь восстановление экономики идет по V-образному графику. Мы не собираемся вновь вводить их, поскольку мы теперь лучше понимаем эту болезнь, мы понимаем те проблемы, которые возникают у пожилых людей, прежде всего с тяжелыми заболеваниями, такими как диабет, и мы можем о них позаботиться. Мы не собираемся закрывать экономику".

Как подчеркнул Трамп, до пандемии "мы добивались рекордных результатов в экономике по всем параметрам, а потом появился этот вирус - китайская чума, и это нанесло нам большой ущерб, поскольку мы вынуждены были ввести ограничения на экономическую деятельность". "Мы поступили правильно и спасли таким образом миллионы жизней, - добавил он. - Но число умерших неприемлемо велико, даже гибель одного человека неприемлема".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе информации федеральных и местных властей, всего в США зафиксировали более 4,76 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 156 667 человек.