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Взрыв в порту Бейрута

При взрыве в Бейруте пострадали 48 сотрудников ООН

Взрыв произошел в районе морского порта города поблизости от базы ВМС Ливана

ТАСС, 5 августа. Сотрудники Организации Объединенных Наций пострадали в результате взрыва в Бейруте. Об этом заявил в среду заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак в комментарии телеканалу Al Jazeera.

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"В результате взрыва в Бейруте получили ранения 48 сотрудников ООН и 27 членов их семей", - указал Хак.

Мощный взрыв прогремел во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывная волна сотрясла жилые кварталы ливанской столицы. По последним данным, жертвами взрыва стали по меньшей мере 78 человек, 4 тыс. пострадали. Столица Ливана объявлена районом бедствия, в городе на две недели вводится режим чрезвычайного положения.

Теги
ЛиванВзрыв в порту Бейрута
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