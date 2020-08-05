Столица Ливана приходит в себя после мощного взрыва в морском порту

"Раненых очень много, госпиталя переполнены, и для размещения людей, которым не требуется операция, будут использоваться близлежащие отели в центре Бейрута", - заявил министр здравоохранения Хамад Хасан. По его словам, все усилия правительства брошены сейчас на спасение раненых и поиски погибших под обломками разрушенных построек в порту.

Пожарные команды все еще пока не потушили пожары в портовой зоне, откуда в небо поднимается клубы едкого дыма. Дорожные службы тем временем уже приступили к разбору завалов на проезжей части, вызванных обрушением фасадов зданий. Повсюду под колесами мелкие крошки стекол, которые искрятся как снежинки на фоне слепящих фар автомобилей.

"У меня в ушах до сих пор стоит этот страшный гул, казалось, что реально начался конец света", - говорит Эйли, хозяин бутика на набережной Зейтуни. Он пришел посмотреть, что стало с его магазином на первом этаже небоскреба Калаат-Минаа, но не успел убрать осколки витрины и рассыпавшиеся манекены: в городе выключили свет. Эйли говорит, что даже не думает сейчас об ущербе, главное, что все члены его семьи живы.

Поврежденные здания

Шок испытали многие горожане. Взрывная волна как смерч прокатилась по столице и завернула в самые отдаленные уголки; в квартиры влетали балконные рамы, падали на пол подвесные потолки, люстры, телевизоры, зеркала. Из домов слышались крики испуганных женщин и детей. Растерянные люди выбегали на улицы, полагая, что произошло землетрясение, и действительно сейсмический центр в королевстве Иордании зафиксировал колебание земной коры магнитудой 4,5.