Столица Ливана приходит в себя после мощного взрыва в морском порту

БЕЙРУТ, 5 августа. /ТАСС/. Бейрут, погрузившийся в темноту, оглушают сирены машин скорой помощи. Волонтеры Ливанского общества Красного Креста спешно доставляют в больницы сотни пострадавших в результате взрыва на складе химикатов в морском порту Бейрута.
"Раненых очень много, госпиталя переполнены, и для размещения людей, которым не требуется операция, будут использоваться близлежащие отели в центре Бейрута", - заявил министр здравоохранения Хамад Хасан. По его словам, все усилия правительства брошены сейчас на спасение раненых и поиски погибших под обломками разрушенных построек в порту.
Пожарные команды все еще пока не потушили пожары в портовой зоне, откуда в небо поднимается клубы едкого дыма. Дорожные службы тем временем уже приступили к разбору завалов на проезжей части, вызванных обрушением фасадов зданий. Повсюду под колесами мелкие крошки стекол, которые искрятся как снежинки на фоне слепящих фар автомобилей.
"У меня в ушах до сих пор стоит этот страшный гул, казалось, что реально начался конец света", - говорит Эйли, хозяин бутика на набережной Зейтуни. Он пришел посмотреть, что стало с его магазином на первом этаже небоскреба Калаат-Минаа, но не успел убрать осколки витрины и рассыпавшиеся манекены: в городе выключили свет. Эйли говорит, что даже не думает сейчас об ущербе, главное, что все члены его семьи живы.
Поврежденные здания
Шок испытали многие горожане. Взрывная волна как смерч прокатилась по столице и завернула в самые отдаленные уголки; в квартиры влетали балконные рамы, падали на пол подвесные потолки, люстры, телевизоры, зеркала. Из домов слышались крики испуганных женщин и детей. Растерянные люди выбегали на улицы, полагая, что произошло землетрясение, и действительно сейсмический центр в королевстве Иордании зафиксировал колебание земной коры магнитудой 4,5.
Получили осколочные ранения и травмы те, кто находился в квартирах и кафе или просто прогуливались по улицам в ожидании вечерней прохлады. Повреждено огромное количество автомобилей и автобусов, у них полопались стекла или сверху упали тяжелые предметы.
"Нанесен ущерб практически всем российским учреждениям, включая посольство РФ в квартале Мсейтбе, где вынесло двери и выбило окно на фасадной части", - рассказал советник дипмиссии Вячеслав Максудов. По его словам, одной из сотрудниц потребовалась медицинская помощь.
Российский центр науки и культуры, стоящий на улице Верден на спуске к набережной Рауша, "довольно сильно раскачивало", отметил в беседе представитель Россотрудничества Вадим Зайчиков. "Пережили очень неприятные минуты, - сказал он. - К счастью, никто не пострадал из российских и ливанских граждан и членов их семей".
Губернатор Бейрута Марван Аббуд сравнил произошедшее с ядерными взрывами в Хиросиме и Нагасаки в 1945 году. По его словам, жилые дома и учреждения повреждены на половине территории города.
Версия об израильском ударе
Солдаты ливанской армии, выстроившись в цепочку в квартале Сайфи, перегородили проезд по прибрежному шоссе в сторону порта и заставляют машины поворачивать вглубь города. Военнослужащие ведут себя вежливо и объясняют, что с полуночи в Бейруте введен режим чрезвычайного положения на две недели по решению Высшего Совета обороны (ВСО) Ливана. Создана комиссия по расследованию происшествия, доклад которой должен быть подготовлен в течение ближайших пяти дней.
Выступая на заседании ВСО, премьер-министр Хасан Диаб заявил, что все виновные в случившейся трагедии будут привлечены к ответственности и понесут заслуженное наказание. "Абсолютно неприемлемо, что на протяжении шести лет в порту хранилось на складе 2750 тонн нитрата аммония и со стороны портовых властей не принималось никаких профилактических мер с тем, чтобы не подвергать опасности жизни граждан", - указал он.
По последним данным, в результате взрыва погибли 78 человек и 4 тыс. пострадали. В МВД Ливана ранее сообщили, что сдетонировал конфискованный груз аммиачной селитры, который хранился в амбаре под номером 12 на складе химикатов в порту для дальнейшей переработки или уничтожения. Шиитская партия "Хезболлах" в свою очередь опровергла высказанные рядом телеканалов версии о вероятном израильском ударе по морскому порту. "Предположения об атаке беспилотников на склад ракетного оружия сил сопротивления, который якобы находился в порту, не соответствуют действительности", - заявил шиитский источник.