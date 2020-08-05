Посол КНР: Китай выступает против эскалации отношений с США после закрытия консульств

НЬЮ-ЙОРК, 5 августа. /ТАСС/. КНР выступает против эскалации отношений с Соединенными Штатами после закрытия китайского генерального консульства в Хьюстоне (штат Техас) и американского - в Чэнду. Соответствующее заявление сделал посол КНР в США Цуй Тянькай, выступая во вторник на ежегодном форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом.

"Я думаю, что обвинения в адрес нашего консульства или любой другой нашей дипмиссии абсолютно беспочвенны", - указал он в ответ на вопрос ведущей относительно утверждений властей США о том, что его сотрудники якобы были уличены в воровстве американских технологий. "Не мы начали это все, - отметил посол Китая. - Мы определенно хотели бы сохранить работу обоих консульств".

"[Генеральное] консульство [Китая в Хьюстоне] предпринимало массу усилий с тем, чтобы упростить обмен между странами, контакты между людьми, культурный, спортивный, образовательный обмен - множество вещей, выгодных для обеих стран. Поэтому решение американской стороны закрыть консульство в Хьюстоне вызывает сожаление. Но в дипломатии всегда сохраняется принцип взаимности, поэтому мы вынуждены были ответить", - указал Цуй Тянькай.

"Но мы с самого начала не хотели, чтобы это произошло, - заключил дипломат. - И мы определенно не стремимся к эскалации".

Как заявил 27 июля официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, власти КНР считают клеветой обвинения американской стороны в адрес сотрудников генерального консульства КНР в Хьюстоне в шпионаже и предлагают Вашингтону "исправить допущенную ошибку" ради нормализации двусторонних отношений.

Вашингтон 21 июля потребовал от Пекина закрыть генконсульство в Хьюстоне в течение 72 часов из-за "воровства американских технологий", "неподобающего использования" систем студенческих обменов, а также "несовместимого со стандартной практикой дипломатии поведения" сотрудников. МИД Китая в тот же день пообещал применить ответные меры, а 24 июля объявил о "зеркальной контрмере" - закрытии дипломатической миссии США в Чэнду.