CNN: военные США не располагают свидетельствами атаки в Бейруте, о которой говорил Трамп

НЬЮ-ЙОРК, 5 августа. /ТАСС/. Американские военные не располагают свидетельствами того, что в случае со взрывом в ливанской столице речь идет об атаке, на что ранее указывал президент США Дональд Трамп. С таким утверждением выступила во вторник телекомпания CNN , ссылаясь на три неназванных источника в Пентагоне.

Трамп, выступая на брифинге для журналистов в Белом доме, ответил утвердительно на вопрос о том, считает ли он, что в Бейруте произошла атака, а не своего рода инцидент. "Исходя из взрыва, похоже на то. Я встречался с некоторыми из наших замечательных генералов <...> Похоже, они думают, что это была атака. Это была какая-то бомба, да", - сказал американский лидер.

В то же время источники CNN в американском министерстве обороны отмечают, что "они не знают, о чем говорил президент". Один из них указал, что если бы у военных имелись свидетельства подобной атаки, власти США немедленно приняли бы решение о введении дополнительных мер защиты американских ВС и собственности в регионе. Этот же источник указал, что подобных указов пока не поступало.