Тихановская попросила Меркель связаться с Лукашенко, чтобы обеспечить справедливые выборы

БЕРЛИН, 5 августа. /ТАСС/. Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель с просьбой помочь обеспечить справедливые выборы в стране, связавшись с действующим главой государства Александром Лукашенко.

"Госпожа Меркель, свяжитесь с Лукашенко. Скажите ему, что мы не хотим войны", - сказала Тихановская в опубликованном в среду интервью немецкой газете Bild. "Все, чего мы хотим, - это справедливые выборы", - добавила она.

Кандидат также раскритиковала Лукашенко, который, по ее мнению, "опустошил страну". Одновременно Тихановская сообщила, что боится за свою жизнь и отправила детей за границу из соображений безопасности, поскольку получила анонимный звонок с угрозами после того, как заявила о выдвижении своей кандидатуры.

Лукашенко, выступая 4 августа с обращением к народу и парламенту, заявил, что "никто не собирается красть ничьи голоса". По его словам, он примет любое решение избирателей.

Шестые президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. 4 августа началось предварительное голосование, которое продлится до 8 августа. Ранее Центризбирком Белоруссии принял решение о регистрации пяти человек в качестве кандидатов в президенты (Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черечень). Двум претендентам на президентский пост - Виктору Бабарико и Валерию Цепкало - было отказано в регистрации.