El Pais: решение об отъезде из Испании Хуана Карлоса I было принято на встрече с королем

МАДРИД, 5 августа. /ТАСС/. Решение об отъезде из Испании экс-главы государства Хуана Карлоса I было принято в ходе его личной встречи со своим сыном, королем Филиппом VI. Об этом сообщила в среду газета El Pais.

По ее информации, правительство Испании было в курсе переговоров, но окончательное решение было принято монархом. Хуан Карлос I покинул дворец Сарсуэла в Мадриде 2 августа и на следующий день пересек границу с Португалией. Как уточняет El Pais со ссылкой на различные источники, экс-глава государства не направился в Доминиканскую Республику, как ранее писали некоторые СМИ.

Газета отмечает, что для Хуана Карлоса I было важным сохранить титул почетного короля, который он носит после отречения от престола. В свою очередь, Филипп VI хотел, чтобы решение, направленное на отстранение его отца от королевской семьи, было добровольно принято экс-главой государства. Хуан Карлос I даже поднял вопрос об отказе от своей конституционной неприкосновенности, которой он обладал до 2014 года, однако подобная мера является неосуществимой с юридической точки зрения.

В понедельник стало официально известно о том, что Хуан Карлос I, отрекшийся от престола в 2014 году, сообщил Филиппу VI о решении покинуть страну. Экс-глава государства оказался в эпицентре крупного скандала. В Швейцарии и Испании ведутся расследования, так или иначе связанные с возможными зарубежными счетами почетного короля.

Сейчас нет официальной информации, куда направился Хуан Карлос I. В СМИ появлялись сведения о том, что экс-глава государства мог уехать в Доминиканскую Республику или в Португалию.

82-летний Хуан Карлос I являлся главой государства с 1975 по 2014 год. Он отрекся от престола в пользу своего сына Филиппа VI. Около 58 лет он проживал во дворце Сарсуэла в Мадриде.