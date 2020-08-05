Финляндия утверждает, что имеет доказательства нарушения своих границ истребителями РФ

ХЕЛЬСИНКИ, 5 августа. /ТАСС/. Пограничная охрана Финляндии выступила с утверждением, согласно которому ей удалось подтвердить нарушение воздушных границ страны двумя истребителями Су-27, принадлежащими России.

"В ходе предварительного расследования совершенного 28 июля нарушения было установлено, что два российских истребителя Су-27 нарушили воздушные границы Финляндии в районе города Порвоо. Они вторглись в воздушное пространство [республики] в 14:07 по местному времени (совпадает с московским - прим. ТАСС). Преодолев примерно в течение одной минуты расстояние в 10 км, истребители покинули воздушное пространство Финляндии", - говорится в опубликованном в среду сообщении. По версии пограничников, истребители заходили на финскую территорию на глубину не более 600 метров.

Погранохрана добавила, что в ходе расследования "не были установлены личности пилотов, поэтому по данному делу нет возможности выдвинуть обвинения против кого-либо".

Ранее МИД Финляндии запросил у посольства России разъяснения после сообщений Минобороны республики о том, что два принадлежащих России Су-27 якобы вторглись в финское воздушное пространство.

В Минобороны РФ в свою очередь заявили, что четыре российских истребителя Су-27 совершили во вторник плановый перелет из Карелии в Калининградскую область, при этом не нарушая границы других государств. Как подчеркнули в ведомстве, полет был осуществлен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, что подтверждено средствами объективного контроля.