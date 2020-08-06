Из виртуальной войны в реальную. Как армия США вербует новобранцев в Twitch

Кликнув на рекламу с розыгрышем нового Xbox, пользователи Twitch попадали не на страницу конкурса, а на окошко с анкетой для поступления на службу в армию США. Такие ссылки появлялись в чате во время стримов, организованных американскими военными. Вопреки тому, что эти действия являются грубым нарушением правил сервиса, администрация Twitch не блокировала армейские аккаунты, а лишь выносила им предупреждения.

Twitch — одна из самых популярных площадок в мире c аудиторией в 15 млн пользователей. На ней можно посмотреть киберспортивные турниры, а также прямые эфиры геймеров, блогеров и музыкантов. Согласно данным за 2019 год, средний возраст аудитории Twitch составляет от 16 до 24 лет. Минимальный возраст для регистрации на площадке — 13 лет.

Не отрываясь от экрана

Этим сервисом активно пользуются армия и флот США. У военных есть свои киберспортивные команды, которые регулярно запускают на Twitch трансляции с играми вроде Call of Duty или League of Legends.

Во время этих стримов зрителям не только показывают игровые навыки, но и рассказывают о службе в вооруженных силах, жизни военных, а также делятся ссылками для заполнения анкет.

Обычно такие трансляции ведут мужчины около 30 лет, в военной форме и с американским флагом на стене. Чаще всего они играют в шутеры от первого лица, одновременно рассказывая зрителям о том, как гордятся службой в армии, и о прелестях карьеры военного. Несмотря на то что такие стримеры зачастую значительно старше своей аудитории, они пытаются говорить с молодыми людьми на одном языке.

В качестве аргументов они используют финансовую стабильность, "защиту родины", а также напоминают, что служба в армии может помочь иностранцам в США получить американское гражданство.

Армия идет в онлайн

Военные не скрывают, что большой охват молодой аудитории — одна из причин, по которой они делают упор на такие платформы, как Snapchat или Twitch. Все для того, чтобы привлечь в свои ряды как можно больше новобранцев.

В интервью газете Politico пресс-секретарь отдела корпоративного маркетинга армии Лаура Де Франциско подтвердила, что целевой аудиторией ведомства в соцсетях является так называемое поколение Z: "Они живут в онлайне, поэтому мы пытаемся идти за ними туда".