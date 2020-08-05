Премьер Болгарии заявил о готовности подать в отставку

СОФИЯ, 5 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов продолжает консультации с коалиционными партнерами по возможным путям выхода из кризиса в связи с массовыми акциями протеста, которые 28-й день подряд продолжаются в стране, и рассматривает возможность своей отставки. Заявление об этом глава правительства сделал в среду, выступая на внеочередном общенациональном собрании политической партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ), лидером которой он является. В партийном форуме приняли участие нескольких тысяч человек.

"Я готов покинуть пост [премьер-министра] в любое время, уже делал это и готов сделать снова, не хочу, чтобы из-за меня было напряжение. Я не Радев, чтобы радоваться когда люди дерутся и когда блокируют улицы. Не опасаюсь служебного правительства, но не верю Радеву, не верю, что выборы будут честными. Продолжу разговоры с коалиционными партнерами, предложу вариант, при котором я уйду, а правительство продолжит свою работу", - сказал Борисов.

Дата отставки

Премьер-министр заявил, что уже в среду намерен назвать дату своей отставки. "Мое главное желание - видеть Болгарию объединенной", - подчеркнул Борисов.

В партийном форуме приняли участие члены партии ГЕРБ со всей страны, в том числе депутаты Народного собрания (парламента), министры, мэры болгарских городов и другие активисты.

Как сообщает телеканал BTV, в районе проведения форума ГЕРБ отмечались столкновения между сторонниками партии и участниками антиправительственных протестов, сведений о пострадавших нет.

Об акциях протеста

Первая массовая акция протеста прошла в Болгарии 9 июля, когда у здания администрации президента в поддержку Радева собрались более тысячи человек, включая представителей различных политических партий и общественных организаций. С того дня митинги и шествия под лозунгом "Защитим демократию!" с участием нескольких тысяч человек стали ежедневными и проводятся в различных болгарских городах.

Протестующие требуют отставки правительства и главного прокурора Ивана Гешева. Кабмин, по их мнению, "погряз в коррупции" и за время своей работы не смог обеспечить благополучной жизни для граждан, а также достойной заработной платы, которая позволяла бы успешно работать в Болгарии, а не в других европейских странах. Гешева протестующие обвиняют в нападках на президента страны Румена Радева, организации показательных обысков и арестов и нарушении закона.

В болгарской столице на ключевых перекрестках участники протестов разбили три палаточных городка и блокировали дорожное движение в центре Софии. Пятеро протестующих объявили голодовку. Были предприняты попытки блокировать автомагистрали страны.