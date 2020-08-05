Reuters: Байден планирует потратить на свою предвыборную агитацию $280 млн

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Бывший вице-президент США и кандидат от Демократической партии на предстоящих в ноябре в стране президентских выборах Джозеф Байден намерен потратить $280 млн на свою предвыборную агитацию. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на штаб Байдена.

По его сведениям, агитация будет распространяться на 15 штатов, среди которых Мичиган, Висконсин, Пенсильвания, Аризона и Джорджия, $60 млн запланировано потратить на агитацию в интернете. Как отметила одна из руководителей предвыборного штаба политика Джен О'Мэлли Диллон, такие планы отражают желание "идти в нападение" и показать Байдена как чуткого лидера, отличного от его оппонента президента США Дональда Трампа. "Эти выборы - настоящий референдум по Дональду Трампу и его неудачному руководству в вопросах [пандемии вызываемого коронавирусом нового типа заболевания] COVID-19 и экономики", - заявила она.

Очередные выборы президента США запланированы на 3 ноября. Кандидатом от демократов на них, как ожидается, будет бывший вице-президент США Джозеф Байден, от республиканцев - нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп.