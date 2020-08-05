Зеленский и Лукашенко обсудили экстрадицию задержанных участников событий в Донбассе

КИЕВ, 5 августа. /ТАСС/. Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии участников событий в Донбассе. Об этом в среду сообщил офис президента Украины.

"Главы государств подробно обсудили вопросы, связанные с задержанием на территории Беларуси в конце июля группы лиц, которая относится к "частной военной компании Вагнера". Отмечена важность дальнейшего эффективного взаимодействия компетентных органов двух государств, в частности в контексте передачи Украине лиц, подозреваемых в террористической деятельности на территории нашего государства", - говорится в сообщении.