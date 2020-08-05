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Задержание россиян в Белоруссии

Лукашенко: Минск будет сотрудничать с Москвой и Киевом по делу задержанных россиян

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МИНСК, 5 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что правоохранительные органы будут сотрудничать по вопросу задержанных в республике россиян в рамках подписанных с Москвой и Киевом международных соглашений. Об этом сообщила в среду пресс-служба белорусского лидера по итогам его телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"Александр Лукашенко отметил, что правоохранительные органы будут сотрудничать по этому вопросу в рамках подписанных с Россией и Украиной международных соглашений", - отметили в пресс-службе.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияУкраинаРоссияЗадержание россиян в Белоруссии
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