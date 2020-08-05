Лукашенко: Минск будет сотрудничать с Москвой и Киевом по делу задержанных россиян

МИНСК, 5 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что правоохранительные органы будут сотрудничать по вопросу задержанных в республике россиян в рамках подписанных с Москвой и Киевом международных соглашений. Об этом сообщила в среду пресс-служба белорусского лидера по итогам его телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"Александр Лукашенко отметил, что правоохранительные органы будут сотрудничать по этому вопросу в рамках подписанных с Россией и Украиной международных соглашений", - отметили в пресс-службе.