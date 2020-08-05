В посольстве России в Ливане заявили, что работают в штатном режиме

БЕЙРУТ, 5 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Сотрудники посольства РФ в Ливане работают в штатном режиме и готовятся к прилету первого борта МЧС в рамках российской гуманитарной операции, согласованной с ливанскими властями. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС советник диппредставительства Вячеслав Максудов.

"В деятельности российского посольства в Бейруте никаких изменений нет, работаем в штатном режиме, - сказал дипломат. - Сейчас готовимся к приему самолета МЧС с группой спасателей для проведения поисково-спасательных работ в разрушенных зданиях в результате взрыва в морском порту".

По словам Максудова, всего ожидается прибытие пяти самолетов.

Советник рассказал о состоянии здоровья пострадавшей во вторник сотрудницы посольства. "У женщины был порез ноги, сейчас она находится дома, чувствует себя хорошо", - сообщил он.

Ранее в МИД РФ сообщили, что руководство Ливана приветствовало российскую инициативу по оказанию содействия в ликвидации последствий взрыва в Бейруте и стороны проводят согласование оперативных практических шагов в рамках подготовки осуществления гуманитарной операции России в Ливане, которая должна начаться в ближайшее время.

Как подчеркнули в дипведомстве, во исполнение указания президента РФ Владимира Путина МЧС России во взаимодействии с МИД и Роспотребнадзором прорабатывают план оказания экстренного гуманитарного содействия народу Ливана в ликвидации последствий взрыва в Бейруте. Принято решение о направлении в столицу республики группы спасателей с необходимым оборудованием для проведения поисково-спасательных работ в разрушенных зданиях, аэромобильного госпиталя МЧС России и передвижной ПЦР лаборатории Роспотребнадзора.