США передали Литве ракеты для противотанковых комплексов Javelin на $31 млн

ВИЛЬНЮС, 5 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Литвы получили от США крупную партию ракет для переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом 5 августа сообщило Минобороны балтийской республики.

"Литве от США передана военная помощь, в том числе ракеты к Javelin на сумму $31 млн", - сказано в сообщении.

Как отметил на официальной церемонии по этому случаю заместитель министра обороны Эймутис Мисюнас, американские ракетные комплексы Javelin являются значительным боевым усилением подразделений литовской армии и имеющихся средств сдерживания.

Всего в течение десяти лет, согласно сообщению ведомства, Литва планирует закупки в США ракет на $104 млн. Они ставятся на вооружение подразделений сухопутных войск.