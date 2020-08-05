Кандидат в послы США в Киеве заявил о необходимости реформирования украинских ВС

ВАШИНГТОН, 5 августа. /ТАСС/. Кандидат на должность посла Соединенных Штатов в Киеве генерал-лейтенант в отставке Кит Дейтон считает необходимым реформирование Вооруженных сил Украины, а также оборонной промышленности страны.
"Если мою кандидатуру утвердят, мои приоритеты будут согласованы с Конгрессом и администрацией, но среди них должна быть настоящая реформа ВС Украины и оборонной промышленности", - говорится во вступительном слове Дейтона к слушаниям по утверждению его кандидатуры, проходящим в среду в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.