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Кандидат в послы США в Киеве заявил о необходимости реформирования украинских ВС

По мнению Кита Дейтона, реформированию подлежит и оборонная промышленность

ВАШИНГТОН, 5 августа. /ТАСС/. Кандидат на должность посла Соединенных Штатов в Киеве генерал-лейтенант в отставке Кит Дейтон считает необходимым реформирование Вооруженных сил Украины, а также оборонной промышленности страны.

"Если мою кандидатуру утвердят, мои приоритеты будут согласованы с Конгрессом и администрацией, но среди них должна быть настоящая реформа ВС Украины и оборонной промышленности", - говорится во вступительном слове Дейтона к слушаниям по утверждению его кандидатуры, проходящим в среду в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

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