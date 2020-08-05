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Выборы президента США - 2020

Трамп считает, что в России не желают его переизбрания на второй срок

Американский лидер заострил внимание на том, что ему удалось вынудить государства, входящие в НАТО, значительно увеличить расходы на оборону
Президент США Дональд Трамп EPA-EFE/JUSTIN CASTERLINE
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Президент США Дональд Трамп
© EPA-EFE/JUSTIN CASTERLINE

НЬЮ-ЙОРК, 5 августа. /ТАСС/. Глава Белого дома Дональд Трамп полагает, что в России не желают его победы на предстоящих в США в ноябре президентских выборах. Такую точку зрения он озвучил в среду в эфире телеканала Fox News.

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Американский лидер заострил внимание на том, что ему удалось вынудить государства, входящие в НАТО, значительно увеличить расходы на оборону.

Как он отметил, "это по большей части деньги на защиту Европы от России". "Они говорят о Трампе и России. Что касается России, поверьте, они хотели бы, чтобы я проиграл на этих выборах", - считает Трамп.

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