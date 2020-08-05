Трамп допустил, что объявит о согласии участвовать в выборах не на съезде, а в Белом доме

НЬЮ-ЙОРК, 5 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп допускает, что объявит о своем согласии на выдвижение кандидатом от республиканцев на предстоящих выборах главы государства, находясь в Белом доме, а не на партийном съезде.

В эфире телеканала Fox News в среду на вопрос о том, возможно ли такое развитие событий, американский лидер ответил: "Мы думаем об этом. Это было бы самым простым с точки зрения обеспечения безопасности". "Мы думаем, это можно сделать из Белого дома, поскольку тогда не придется ехать, это проще", - отметил Трамп.

Говоря о программе съезда, Трамп добавил: "Будет много замечательных выступлений. Возможно, я выступлю в прямом эфире из Белого дома". Президент США отметил, что это "самый простой и наименее затратный вариант". Он не исключил, что в итоге примет иное решение.

Как стало известно на прошлой неделе, Республиканская партия США впервые в своей истории намерена провести предвыборный съезд, намеченный на 21-24 августа в городе Шарлотт (штат Северная Каролина), в закрытом для журналистов режиме. Из-за распространения коронавируса число делегатов сокращено с 2 550 до 336. Обычно съезды посещали десятки тысяч людей, среди которых были представители как американской, так и иностранной прессы.

В июле Трамп заявил, что отказался от проведения мероприятий в Джексонвилле (штат Флорида), поскольку не желает подавать согражданам плохой пример в свете пандемии. В этом городе 25-27 августа должна была пройти вторая часть съезда республиканцев, во время которой ожидалось выступление хозяина Белого дома. Первая часть, как и планировалось, состоится в Шарлотте, где партия 24 августа официально выдвинет американского лидера своим кандидатом на пост президента на ноябрьских выборах.

Выборы президента США намечены на 3 ноября. Кандидатом от демократов на них, как ожидается, будет Джозеф Байден.