Суд арестовал на два месяца угрожавшего взорвать банк в Киеве

КИЕВ, 5 августа. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца Сухробу Каримову, который в понедельник захватил отделение банка в центре Киева и угрожал взорвать его. Такое решение было принято на заседании в среду, сообщает украинский телеканал "1+1".

"Суд избрал меру пресечения гражданину Узбекистана Сухробу Каримову, который 3 августа захватил отделение "Универсал банка" и угрожал взрывом. Мужчина проведет за решеткой минимум два месяца", - сообщили на телеканале. Указанная мера не предусматривает внесение залога.

3 августа около полудня арестованный захватил отделение "Универсал банка" (входит в финансово-промышленную группу "ТАС" бывшего вице-премьера Украины, бизнесмена Сергея Тигипко) в бизнес-центре "Леонардо", находящееся в центре Киева на пересечении улиц Владимирской и Богдана Хмельницкого. Злоумышленником оказался гражданин Узбекистана 1988 года рождения, который три года назад получил вид на жительство на Украине.

Одним из требований Каримова было предоставление ему доступа к прессе. Правоохранительные органы разрешили съемочным группам трех украинских телеканалов войти в помещение, где находились злоумышленник и руководительница отделения банка. Во время интервью, которое транслировалось в прямом эфире, спецназ Службы безопасности Украины задержал мужчину. В ходе спецоперации никто не пострадал. По итогам проверки взрывоопасные предметы не обнаружены.

Каримову предъявлено обвинение по статье УК Украины "Террористический акт", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет.