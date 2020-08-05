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Взрыв в порту Бейрута

Елизавета II выразила соболезнования в связи со взрывом в Бейруте

По последним данным, погибли более 100 человек, свыше 4 тыс. пострадали

ЛОНДОН, 5 августа. /ТАСС/. Королева Великобритании Елизавета II выразила соболезнования всем пострадавшим и семьям погибших в связи со взрывом в столице Ливана. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду в официальном аккаунте королевской семьи в Twitter.

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Что известно о взрыве в порту Бейрута

"Принц Филипп и я были глубоко опечалены новостями о вчерашнем взрыве в порту Бейрута. Мы думаем и молимся о семьях и друзьях пострадавших и погибших, а также о тех, чьи дома пострадали", - говорится в заявлении королевы.

Мощный взрыв произошел во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2,7 тыс. тонн конфискованной таможенными службами в 2015 году аммиачной селитры.

По последним данным, в результате случившегося погибли более 100 человек, свыше 4 тыс. пострадали. В стране объявлен траур. Столица Ливана признана районом бедствия, в городе на две недели вводится режим чрезвычайного положения.

Теги
Елизавета II (королева Великобритании)ЛиванВеликобританияВзрыв в порту Бейрута
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