Ливанская оппозиция потребовала международного расследования взрыва в Бейруте

ТАСС, 5 августа.. Оппозиционное ливанскому правительству суннитское движение "Аль-Мустакбаль" выступило за привлечение международных экспертов к расследованию обстоятельств взрыва в Бейруте.

Что известно о взрыве в порту Бейрута

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"Имеют место сомнения относительно обстоятельств взрыва. Мы требуем от властей проведения тщательной и прозрачной проверки. Мы требуем участия международных экспертов в расследовании", - цитирует в среду телеканал Al Arabiya заявление движения.

Ранее глава МВД Ливана Мухаммед Фахми заявил, что власти не считают необходимым участие международных специалистов в расследовании взрыва, поскольку уверены в компетентности ливанских следователей.