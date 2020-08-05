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Взрыв в порту Бейрута

Ливанская оппозиция потребовала международного расследования взрыва в Бейруте

В суннитском движении "Аль-Мустакбаль" указали на сомнения относительно обстоятельств произошедшего

ТАСС, 5 августа.. Оппозиционное ливанскому правительству суннитское движение "Аль-Мустакбаль" выступило за привлечение международных экспертов к расследованию обстоятельств взрыва в Бейруте.

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"Имеют место сомнения относительно обстоятельств взрыва. Мы требуем от властей проведения тщательной и прозрачной проверки. Мы требуем участия международных экспертов в расследовании", - цитирует в среду телеканал Al Arabiya заявление движения.

Ранее глава МВД Ливана Мухаммед Фахми заявил, что власти не считают необходимым участие международных специалистов в расследовании взрыва, поскольку уверены в компетентности ливанских следователей.

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ЛиванВзрыв в порту Бейрута
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