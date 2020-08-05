На въездах в Нью-Йорк будут созданы пункты проверки на коронавирус

НЬЮ-ЙОРК, 5 августа. /ТАСС/. Власти Нью-Йорка создадут пункты проверки на въездах в город для выявления лиц, зараженных коронавирусом. Об этом мэр Билл де Блазио объявил в среду на встрече с журналистами.

Те, у кого будет выявлен коронавирус, обязаны будут пройти 14-дневный карантин, а тем, кто нарушит эти требования, грозит штраф в размере до $10 тыс. "Мы не хотим наказывать людей, - отметил мэр. - Мы лишь хотим, чтоб въезжающие в город соблюдали действующие у нас правила".

Контролем на въезде в город через мосты и тоннели, а также через железнодорожные станции и аэропорты займутся сотрудники аппарата шерифа, которые будут выборочно останавливать автотранспорт.

Также мониторить ситуацию будут сотрудники созданной по указанию мэра еще в апреле группы по тестированию и отслеживанию распространения коронавируса. Руководитель этой группы Тед Лонг отметил, что примерно каждый пятый новый случай коронавируса в городе выявляется у людей, прибывших из других штатов.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо регулярно обновляет список штатов, где средний за семь дней уровень положительных тестов на коронавирус выше, чем 10 на каждые 100 тыс. жителей. Сейчас в этом списке - 35 штатов. Как отметил в этой связи Билл де Блазио, "ситуация с коронавирусом не внушает оптимизма и поэтому мы обязаны предпринимать необходимые меры".

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 4,77 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 156,9 тыс. человек.