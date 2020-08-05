В ООН сообщили, что оказывают всю необходимую помощь Ливану после взрыва в Бейруте

ООН, 5 августа. /ТАСС/. ООН работает над оказанием срочной медицинской помощи пострадавшим от взрыва в Бейруте, а также над оценкой общего ущерба. Об этом заявил в среду на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

"ООН работает вместе с властями Ливана, чтобы оказывать всю необходимую помощь, особенно это касается срочной медицинской помощи, - сказал он. - ВОЗ сотрудничает с министерством здравоохранения страны для оценки вместимости больниц в Бейруте и необходимости дополнительной помощи, в частности, с учетом пандемии коронавируса".

Хак не исключил, что Ливану потребуется дополнительная финансовая поддержка. "ООН рассматривает все варианты, чтобы выделить дополнительное финансирование, - отметил он. - Организация работает вместе с неправительственными организациями и правительством Ливана для координации помощи".

"Сейчас ведется оценка необходимой продовольственной помощи, а также обустройства временного жилья", - добавил представитель генсека.

Около 100 сотрудников ООН пострадали в результате произошедшего накануне взрыва в ливанской столице, погибли двое членов их семей, сообщил также Хак. "Из-за взрыва одно из судов миссии ООН в Ливане (ЮНИФИЛ) было повреждено, в результате некоторые миротворцы серьезно пострадали. Они были доставлены в больницу", - сказал он.

"Что касается общего числа пострадавших среди сотрудников ООН - их около 100, им оказывается помощь. Также мне известно, что погибли двое человек из числа членов семей сотрудников ООН, и мы соболезнуем их близким", - отметил Хак.