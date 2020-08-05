В Тегеране призвали мировое сообщество добиваться от США отмены санкций против Ливана

ТАСС, 5 августа. /ТАСС/. Иран обратился с призывом добиваться от США отмены антиливанских санкций. Это необходимо, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу в стране, заявил в среду председатель Верховного суда Ирана Эбрахим Раиси.

"Иран выражает соболезнования Ливану в связи с мощными взрывами в Бейруте, - приводит иранский новостной телеканал IRINN послание Раиси. - Ущерб, нанесенный значительной части инфраструктуры Бейрута, усугубил трагедию ливанского народа. При этом надо учесть жестокие санкции, введенные США в отношении ливанского народа в последние месяцы. Все дружественные Ливану страны и мировое сообщество в целом должны предпринять усилия для немедленной отмены этих санкций, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу".

В феврале этого года США ввели санкции в отношении ряда физических и юридических лиц Ливана, связанных с "Хезболлах". Вся собственность и имущественные интересы этих лиц были заблокированы на американской территории.