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Взрыв в порту Бейрута

В Тегеране призвали мировое сообщество добиваться от США отмены санкций против Ливана

Это необходимо, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу в стране, заявил председатель Верховного суда Ирана Эбрахим Раиси

ТАСС, 5 августа. /ТАСС/. Иран обратился с призывом добиваться от США отмены антиливанских санкций. Это необходимо, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу в стране, заявил в среду председатель Верховного суда Ирана Эбрахим Раиси.

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Что известно о взрыве в порту Бейрута

"Иран выражает соболезнования Ливану в связи с мощными взрывами в Бейруте, - приводит иранский новостной телеканал IRINN послание Раиси. - Ущерб, нанесенный значительной части инфраструктуры Бейрута, усугубил трагедию ливанского народа. При этом надо учесть жестокие санкции, введенные США в отношении ливанского народа в последние месяцы. Все дружественные Ливану страны и мировое сообщество в целом должны предпринять усилия для немедленной отмены этих санкций, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу".

В феврале этого года США ввели санкции в отношении ряда физических и юридических лиц Ливана, связанных с "Хезболлах". Вся собственность и имущественные интересы этих лиц были заблокированы на американской территории.

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СШАИранЛиванВзрыв в порту Бейрута
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