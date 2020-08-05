Спецтрибунал по Ливану перенес на 18 августа оглашение решения по делу Харири

ГААГА, 5 августа. /ТАСС/. Спецтрибунал по Ливану (СТЛ) отложил до 18 августа оглашение решения по делу об убийстве экс-премьера Ливана Рафика Харири в связи со взрывом в Бейруте. Об этом говорится в распространенном в среду пресс-релизе инстанции.

Слушания должны были состояться 7 августа. Однако трибунал вынес решение о переносе даты "из уважения к бесчисленным жертвам ужасного взрыва в Бейруте 4 августа и объявленному трехдневному трауру". "Решение будет оглашено во вторник, 18 августа", - отмечается в пресс-релизе.

СТЛ был учрежден в 2007 году по решению Совета Безопасности ООН для привлечения к судебной ответственности лиц, причастных к теракту в Бейруте 14 февраля 2005 года, в результате которого погибли 22 человека, в том числе Харири, и еще 226 получили ранения. Подозреваемыми по основному делу проходят четыре человека, связанные с шиитской партией "Хезболлах": Селим Джамиль Айяш, Хасан Хабаб Мерхи, Хусейн Хасан Онейсси и Асад Хасан Сабра. Никто из них не был задержан и не сдался суду добровольно, поэтому судебный процесс над ними проходит заочно. Интересы ливанцев представляют назначенные самим трибуналом адвокаты. Ливанская общественность разделилась во мнении относительно последствий деятельности трибунала. Ряд экспертов высказывают опасения, что заочный приговор в адрес членов "Хезболлах" повлечет за собой дестабилизацию обстановки. Экс-премьер Ливана и лидер суннитского движения "Аль-Мустакбаль" Саад Харири, который стал политическим наследником своего отца, убежден, что трибунал вынесет справедливый приговор и правда восторжествует.