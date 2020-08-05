Великобритания окажет Ливану помощь в размере $6,55 млн

ЛОНДОН, 5 августа. /ТАСС/. Великобритания предоставит первоначальный пакет помощи Ливану, столица которого пострадала во вторник от мощного взрыва в порту, в размере £5 млн ($6,55 млн). Об этом заявил в среду глава МИД Великобритании Доминик Рааб, отвечая на вопросы журналистов по итогам телефонного разговора с премьер-министром Ливана Хасаном Диабом.

"Мы предоставим немедленное содействие и пакет помощи, который будет включать в себя проведение поисково-спасательной операции, гуманитарное содействие на сумму до £5 млн, а также экспертно-медицинскую помощь", - сказал министр в эфире телеканала Sky News. Рааб не привел никаких дополнительных цифр, например по количеству британских экспертов, которые могут быть направлены в Ливан, но добавил, что "в регионе находится гидрографическое судно ВМФ Великобритании", экипаж которого может быть использован для проведения оценки ущерба в порту.

Министр сказал, что не может на данный момент с точностью сказать, сколько британцев пострадали в результате взрыва или что стало его причиной.