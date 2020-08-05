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Неизвестные преступники убили журналиста на западе Мексики

Луис Эдуардо Очоа стал жертвой покушения в муниципалитете Уруапан в штате Мичоакан

МЕХИКО, 5 августа. /ТАСС/. Журналист и преподаватель университета Луис Эдуардо Очоа стал жертвой покушения в муниципалитете Уруапан в штате Мичоакан на западе Мексики. Неизвестные преступники застрелили его в районе Лос-Агуакатес, сообщила в среду радиостанция Noticias MVS со ссылкой на генеральную прокуратуру региона.

Очоа сотрудничал с несколькими местными газетами и преподавал журналистику на профильном факультете Межамериканского университета развития в Уруапане. Сведений о возможных мотивах убийства молодого специалиста обнародовано не было. Очоа стал пятым журналистом, погибшим в Мексике в текущем году.

Теги
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