Неизвестные преступники убили журналиста на западе Мексики

МЕХИКО, 5 августа. /ТАСС/. Журналист и преподаватель университета Луис Эдуардо Очоа стал жертвой покушения в муниципалитете Уруапан в штате Мичоакан на западе Мексики. Неизвестные преступники застрелили его в районе Лос-Агуакатес, сообщила в среду радиостанция Noticias MVS со ссылкой на генеральную прокуратуру региона.

Очоа сотрудничал с несколькими местными газетами и преподавал журналистику на профильном факультете Межамериканского университета развития в Уруапане. Сведений о возможных мотивах убийства молодого специалиста обнародовано не было. Очоа стал пятым журналистом, погибшим в Мексике в текущем году.