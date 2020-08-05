Глава МИД Германии призвал не допустить новой гонки вооружений

БЕРЛИН, 5 августа. /ТАСС/. Усилия по ядерному разоружению находятся в состоянии стагнации, необходимо придать им новый импульс. Об этом заявил в среду глава МИД ФРГ Хайко Маас по случаю 75-й годовщины американской атомной бомбардировки Хиросимы. Его слова приводит пресс-служба внешнеполитического ведомства Германии.

"Ядерное разоружение находится в состоянии стагнации. Новые технологии создают опасный дисбаланс", - считает Маас. По его словам, получение доступа к ядерному оружию таких стран, как КНДР, "является вызовом для всего мирового сообщества".

"В этой связи спустя 75 лет после катастрофы от Хиросимы должен исходить новый импульс в том, что касается контроля над вооружениями и ядерного разоружения", - отметил Маас. Он при этом напомнил об "особенной ответственности" атомных держав в данной области. "Мир никогда не должен забывать, что произошло в Хиросиме и несколько дней позже в Нагасаки", - призвал германский министр.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены Вооруженными силами США в самом конце Второй мировой войны. Их официальной целью было провозглашено ускорение капитуляции Японской империи. Эти атаки стали единственным в истории человечества примером боевого применения ядерного оружия. Соединенные Штаты до сих пор не признают своей моральной ответственности, оправдывая такие действия "военной необходимостью".