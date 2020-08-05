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Выборы президента США - 2020

TikTok ужесточила правила, касающиеся дезинформации о выборах в США и вмешательства в них

Кроме того, появится возможность оставлять жалобы на контент

ТАСС, 5 августа. Руководство американского сегмента социальной сети TikTok, разработанной китайской компанией ByteDance, в среду анонсировало ряд мер по предотвращению распространения дезинформации в преддверии выборов в США с целью повлиять на их ход.

Чтобы не допустить публикации ложных данных, "которые могут быть направлены на нарушение процесса выборов 2020 года", руководство приложения в США обновит правила в этой сфере. В частности, в соцсети отныне официально запрещена будет публикация "искажения правды о [тех или иных] событиях, которое может повлечь за собой вред", при этом будет усовершенствована система проверки предоставляемых пользователями фактов на предмет их соответствия действительности. Кроме того, появится возможность оставлять жалобы на контент, содержащий дезинформацию о выборах.

Подчеркивается, что распространение политической рекламы на базе TikTok не допускается.

"Мы сотрудничаем со специалистами, включая [экспертов] Министерства внутренней безопасности США, чтобы предотвратить иностранное влияние на нашей платформе", - говорится в сообщении.

Выборы президента США намечены на 3 ноября.

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