США намерены добиваться в ООН продления эмбарго на поставки вооружений Ирану

НЬЮ-ЙОРК, 5 августа. /ТАСС/. США намерены добиваться принятия в Совете Безопасности ООН своего проекта резолюции о продлении эмбарго на поставки вооружений Ирану. Об этом заявил в среду спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук на ежегодном форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом в штате Колорадо. Трансляция конференции шла на сайте института.

"Мы очень последовательно и методично подходим к этому вопросу, - отметил он. - Мы работали над проектом этой резолюции с октября прошлого года. Примерно три недели назад я проводил брифинг для членов Совета Безопасности ООН по этому вопросу". По его словам, "страны ближневосточного региона высказываются в поддержку продления эмбарго на поставки вооружений в Иран, которое действовало на протяжении 13 лет". "Продление оружейного эмбарго исключительно важно", - подчеркнул он.

Отвечая на слова ведущего дискуссии о том, что не все постоянные члены Совета Безопасности ООН поддерживают продление эмбарго на поставки вооружений Ирану, Брайан Хук отметил, что "некоторые уже определили свою позицию, но не следует прекращать дипломатических усилий до тех пор, пока не состоится голосование в СБ ООН". Он воздержался от ответа на вопрос, готовы ли США поддержать предложение европейских стран о продлении эмбарго на 6 месяцев. "В нашей резолюции мы указали на все те цели, которые, как мы считаем, должны быть достигнуты", - добавил он. Дата голосования по американскому проекту резолюции пока не определена.

20 июля 2015 года СБ ООН единогласно принял резолюцию 2231 в поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию вокруг иранской ядерной программы, который ограничил атомные разработки Тегерана исключительно гражданскими целями. В частности, резолюцией предусмотрено пятилетнее сохранение оружейного эмбарго в отношении Ирана, срок его действия должен истечь 18 октября 2020 года. 8 мая 2018 года США вышли из СВПД и восстановили против Тегерана экономические санкции, в том числе в сфере нефтяного экспорта.

Глава МИД РФ Сергей Лавров направил на имя генсека ООН, а также председателя Совбеза письмо, в котором говорится об отсутствии объективных оснований для обсуждения в Совбезе продления оружейного эмбарго в отношении Ирана. Лавров подчеркнул, что применение положений об ограничениях на ввоз оружия в Иран после 18 октября 2020 года никогда не предполагалось, не существует ни правовых, ни иных причин пересматривать это.