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Взрыв в порту Бейрута
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Власти США выясняют обстоятельства взрыва в Бейруте

В Вашингтоне готовы оказать помощь, указал глава Пентагона Марк Эспер

НЬЮ-ЙОРК, 5 августа. /ТАСС/. Вашингтон все еще собирает данные о мощном взрыве в Бейруте, Вашингтон готов оказать ливанским властям содействие. Об этом заявил руководитель военного ведомства США Марк Эспер, выступая в среду на ежегодном форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом.

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"Все еще получаем информацию о том, что произошло", - сказал глава Пентагона. "Большинство считает, что это было случайностью, как и сообщалось", - добавил он, не уточнив, кто именно придерживается такого мнения. "Сверх этого мне нечего сказать", - констатировал Эспер.

"Мы хотим помочь", - отметил глава Пентагона. Он сообщил, что обсуждал этот вопрос с госсекретарем США Майклом Помпео. "Мы связывались с властями Ливана, я это делал", - отметил Эспер. Он заверил, что Вашингтон готов оказать "любую возможную помощь", в том числе в доставке гуманитарной помощи и медикаментов.

Теги
СШАЛиванПомпео, Майкл (Майк)Эспер, МаркВзрыв в порту Бейрута
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