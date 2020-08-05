Эспер заявил, что власти США стремятся к наращиванию сил на восточном фланге НАТО

НЬЮ-ЙОРК, 5 августа. /ТАСС/. Вашингтон намерен добиваться дальнейшего наращивания сил на восточном фланге Североатлантического альянса. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер, выступая в среду на ежегодном форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом.

По его словам, решение о выводе из Германии 11,9 тыс. американских военнослужащих и передислокация части из них в Италию и Бельгию было принято в рамках более широких усилий по "повышению боеспособности альянса". "Что касается России, то мы в конечном счете перебрасываем силы дальше на восток в направлении самых новых членов альянса. Мы видим, что растет численность сил, находящихся на ротационной основе в районе Черного моря, в особенности в Румынии", - добавил глава Пентагона.

"Я также добиваюсь наращивания сил на северо-восточном фланге, в Прибалтике и Польше", - сообщил Эспер. Он напомнил, что на прошлой неделе было объявлено о договоренностях с Варшавой, предусматривающих размещение на территории Польши дополнительно тысячи американских военнослужащих.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что готовность Польши предоставить территорию для размещения военной инфраструктуры других стран и блоков является угрозой для России. По его словам, "сама по себе Польша вряд ли может представлять угрозу для России", однако, будучи готовой "предоставить свою территорию для военной инфраструктуры третьих стран или такой организации, как Североатлантический альянс", Польша "представляет угрозу" для России.

Песков напомнил, что РФ всегда последовательно заявляла о нежелательности и опасности "последовательного дрейфа" военной инфраструктуры НАТО в сторону российских границ. Как он подчеркнул, это вынуждает Москву "принимать меры, необходимые для гарантированного обеспечения безопасности" России.