Глава Пентагона не считает, что Китай создает неизбежную угрозу для США

НЬЮ-ЙОРК, 5 августа. /ТАСС/. Китай не создает непосредственную угрозу для США, но является конкурентом Вашингтона во всех областях. Об этом заявил в среду министр обороны США Марк Эспер на ежегодном форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом. Трансляция конференции шла на сайте института.

"Я не рассматриваю сейчас Китай как неизбежную угрозу, как страну, с которой возможен вооруженный конфликт, - заявил он. - Но мы будем упорно конкурировать во всех возможных областях - политической, дипломатической, военной, информационной". Эспер высказал надежду, что США сможет добиться того, "чтобы Китай оказался на правильном курсе, где они уважали бы наши ценности и соблюдали бы международные нормы, а не пытались изменить их, где они прекратили бы использовать тактику выкручивания рук для достижения своих целей и не старались бы стать доминирующей державой в регионе". "Мы должны продолжать контакты с ними, но в то же время мы должны признать, что наступила новая эпоха", - добавил он.

По словам министра обороны, США необходимо активнее вовлекать другие страны Азии в выработку общей позиции по отношению к Китаю. "Пусть это будет и на неофициальной основе, но мы должны более активно выступать в качестве единой группы и это послужит наилучшим способом для того, чтобы противостоять Китаю", - добавил он.

Как сообщил Марк Эспер, он уже отдал распоряжение о том, чтобы "в Национальном университете обороны по крайней мере половина учебного курса была посвящена Китаю с тем, чтобы наши военные хорошо разбирались в военно-политических проблемах, касающихся Китая, в том, каков там процесс принятия решений".