Глава МИД Израиля: аннексии частей Западного берега "сейчас нет в повестке дня" кабмина

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 августа. /ТАСС/. Аннексия частей Западного берега реки Иордан в соответствии с мирным планом президента США Дональда Трампа в настоящий момент не присутствует в повестке дня правительства еврейского государства, так как "все заняты". С таким заявлением выступил в среду министр иностранных дел страны Габи Ашкенази на встрече в Иерусалиме с послами государств Латинской Америки, сообщает газета The Times of Israel .

"Прямо сейчас этого (шагов по аннексии - прим. ТАСС) нет в повестке дня [кабинета министров], все заняты", - цитирует издание высказывания главы МИД еврейского государства. "Но, как мы ранее заявляли, это (план Трампа - прим. ТАСС) является основой для урегулирования конфликта [с палестинцами]. Мы предпочитаем вести диалог с нашими соседями, предпочитаем делать это без ущерба для существующих мирных соглашений (с Египтом и Иорданией - прим. ТАСС), а также будущих соглашений. Мы полностью осознаем последствия этого видения (имеется в виду концепция урегулирования президента США - прим. ТАСС) и хотим осуществлять это ответственно", - добавил Ашкенази.