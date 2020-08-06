Парламент Таджикистана назначит дату проведения президентских выборов

ДУШАНБЕ, 6 августа. /ТАСС/. Депутаты обеих палат парламента Таджикистана соберутся в четверг на совместное заседание, в ходе которого назначат дату президентских выборов.

Выборы в сам парламент также состоялись в 2020 году - 1 марта в нижнюю палату и 27 марта - в верхнюю. В Маджлиси милли (верхняя палата парламента) избраны 33 сенатора, 25 из которых - от города Душанбе и областей республики, а еще восемь должны быть назначены указом президента Таджикистана Эмомали Рахмона (в настоящее время назначены только шестеро). Нижняя палата состоит из 63 депутатов.

Таким образом, в совместном заседании будут участвовать 94 члена парламента.

Президентские выборы

Выборы президента Таджикистана будут шестыми по счету за время независимости страны. Первые выборы президента получившей независимость республики прошли в ноябре 1991 года, тогда главой государства стал Рахмон Набиев. Действующий президент Эмомали Рахмон пришел к власти в 1992 году, когда был избран председателем Верховного Совета республики (должность президента в то время была упразднена). После этого выборы главы государства проходили в 1994, 1999, 2006 и 2013 годах, на всех побеждал Рахмон. Наибольшее число голосов - 97,6% - действующий глава государства получил на выборах 1999 года.

Президент избирается тайным голосованием сроком на семь лет. Кандидат должен быть гражданином Таджикистана, проживающим не менее последних 10 лет в стране, владеть государственным (таджикским) языком, иметь высшее образование и быть не моложе 30 лет. Для допуска к выборам кандидат в президенты должен собрать в свою поддержку подписи не менее 5% избирателей.

Выборы считаются состоявшимися в случае участия более 50% избирателей. Президентом избирается кандидат, набравший свыше 50% голосов. Один человек имеет право баллотироваться неограниченное количество раз.

Предыдущие выборы

Предыдущие выборы президента состоялись 6 ноября 2013 года. Рахмон, возглавляющий правящую Народно-демократическую партию Таджикистана, получил тогда 83,9% (более 3 млн) голосов при явке более 86,6%. Наряду с Рахмоном в предвыборной гонке участвовали еще пять кандидатов - Исмоил Талбаков от Коммунистической партии, Талибек Бухориев от Аграрной партии, Олимджон Бобоев от Партии экономических реформ, Абдухалим Гаффоров от Социалистической партии и Саидджафар Исмонов от Демократической партии Таджикистана. Все они получили от 1% до 5% голосов.