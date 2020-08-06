США объявили награду в $10 млн за информацию о тех, кто вмешивается в американские выборы

ВАШИНГТОН, 6 августа. /ТАСС/. Власти США готовы выплатить вознаграждение в размере до 10 млн долларов за информацию о лицах, пытающихся, по мнению Вашингтона, вмешаться в американские выборы. Об этом заявил в среду на брифинге для журналистов госсекретарь США Майкл Помпео.

"Программа Госдепартамента Rewards for Justice ["Вознаграждение за помощь правосудию"] предлагает вознаграждение до $10 млн за информацию, ведущую к установлению личности или местонахождения любого лица, которое, действуя по указанию или под контролем иностранного правительства, вмешивается в американские выборы, участвуя в определенной преступной деятельности в киберпространстве", - сказал он.

Программа "Вознаграждение за помощь правосудию" реализуется в США с 1984 года в целях борьбы с терроризмом. В частности, в рамках нее власти США предлагают вознаграждение за информацию, ведущую к поимке террористов или помогающую в предотвращении терактов.

Ранее директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина выпустил заявление, в котором заявил об обеспокоенности деятельностью, приписываемой России, Китаю и Ирану. РФ спецслужбы США инкриминируют вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году. Длившееся почти два года расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера не подтвердило подозрений на этот счет. Москва много раз отрицала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.