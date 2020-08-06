Помпео сообщил, что США в ближайшие дни объявят о конкретных мерах помощи Ливану

ВАШИНГТОН, 6 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты объявят в ближайшие дни о конкретных мерах оказания помощи Ливану, в столице которого во вторник прогремел мощный взрыв. Об этом заявил в среду госсекретарь США Майкл Помпео, выступая на брифинге для журналистов.

"Мы готовы помочь правительству Ливана, которое пытается справиться с этой ужасной трагедией. В ближайшие дни США объявят о конкретных мерах, которые мы намерены принять с целью оказания помощи народу Ливана", - отметил шеф американской дипломатии.

Мощный взрыв на складе в порту Бейрута прогремел 4 августа. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, более 300 тыс. человек остались без крова. Погибли 137 человек, пострадали около 5 тыс., десятки людей числятся пропавшими без вести. По данным МВД Ливана, причиной взрыва стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами еще шесть лет назад.