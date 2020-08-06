Власти Белоруссии заявили, что не допустят беспорядков на улицах в период выборов

МИНСК, 6 августа. /ТАСС/. Белорусские правоохранительные органы не допустят хаоса, не позволят устраивать беспорядки на улицах в период проходящей в стране президентской избирательной кампании и способны противостоять нарушителям закона. Об этом заявил в среду заместитель министра внутренних дел - начальник милиции общественной безопасности Александр Барсуков в вечернем эфире телеканала "Беларусь-1" .

"Мы не допустим хаоса и не позволим устраивать беспорядки на улицах, поверьте, у нас достаточно сил и средств, чтобы противостоять тем, кто не желает соблюдать законы", - сказал Барсуков.

По его словам, нынешняя избирательная кампания проходит в напряженных условиях, "проводятся несанкционированные мероприятия, звучат призывы к подрыву стабильности в республике". "Происходящее сейчас - это часть политической технологии, которая направлена на расшатывание и дестабилизацию ситуации", - заявил Барсуков. Он предупредил организаторов несанкционированных массовых мероприятий о персональной ответственности, а также призвал граждан не участвовать в таких мероприятиях. При этом Барсуков подчеркнул, что, провоцируя органы правопорядка на принятие превентивных мер, в том числе силовых, организаторы ставят под угрозу безопасность людей.