Глава Пентагона оценил усилия американских союзников в противостоянии Китаю

НЬЮ-ЙОРК, 6 августа. /ТАСС/. Глава Министерства обороны США Марк Эспер выразил поддержку усилиям американских партнеров и союзников в противостоянии Китаю. С таким заявлением глава Пентагона выступил в среду на ежегодном форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом.

"В последние месяцы, особенно в ситуации [с пандемией] COVID-19 [вызываемое новым коронавирусом заболевание], Китай стал занимать более агрессивную позицию, они пытаются обернуть эту трагедию себе на пользу в целях пропаганды, но я думаю, что они переоценили свои возможности, - отметил Эспер. - Мы видим, как они пытаются играть мускулами в Южно-Китайском море, несколько месяцев назад они потопили вьетнамское рыболовецкое судно и продолжают "выкручивать руки" другим [странам], размещают войска вдоль линии контроля в Индии".

По словам главы американского оборонного ведомства, действия властей Китая "не соответствуют международным нормам, правилам поведения". "И многие из наших партнеров и союзников также реагируют на это", - подчеркнул он. "Следует отдать должное в первую очередь австралийцам, а также британцам, которые не допустили [китайскую компанию] Huawei в свои системы, а Австралия приняла новую стратегическую оборонную политику, которая подразумевает выделение средств в долгосрочной перспективе", - заключил глава Пентагона.