Власти Израиля готовят план по возобновлению авиасообщения с 16 августа

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 августа. /ТАСС/. Израильская правительственная комиссия по вопросам коронавируса поручила соответствующим министерствам подготовить план по возобновлению авиасообщения с 16 августа. Об этом сообщила в четверг канцелярия главы кабмина еврейского государства.

"Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вечером 5 августа созвал заседание правительственной комиссии по коронавирусу. Комиссия поручила министрам здравоохранения, транспорта, иностранных дел и Совету национальной безопасности Израиля продвигать в консультациях с соответствующими министерствами план по открытию неба [для полетов] с 16 августа. Документ должен быть после этого представлен на утверждение кабинета министров", - говорится в сообщении.

Кроме того, комиссия рекомендовала правительству отменить ограничения на работу торговых центров и магазинов в выходные дни, указали в канцелярии и отметили, что такое положение также должно быть утверждено кабмином.

Последствия эпидемии

Израиль прервал коммерческие полеты в конце марта 2020 года на фоне роста числа заражений коронавирусом в стране. Израильский национальный авиаперевозчик El Al ("Эль-Аль") в условиях пандемии изначально до 4 апреля приостановил все регулярные международные рейсы, затем несколько раз продлевал действие этого решения, в предыдущий раз это было сделано 16 июля сроком до конца августа.

Число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в Израиле возросло за последние 24 часа на 2 092 и достигло 77 919, свидетельствуют опубликованные в среду вечером статистические данные министерства здравоохранения страны. По его сведениям, за последние сутки умерли 6 пациентов с коронавирусной инфекцией, общее количество летальных исходов с начала эпидемии в Израиле достигло 565. В ведомстве указали, что в настоящий момент лечение проходят 25 956 заразившихся, состояние 345 из них оценивается как тяжелое, 106 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. С начала эпидемии в стране выздоровела 51 395 пациентов.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 3 августа назвал снижение количества болеющих и прерывание цепочек заражения двумя главными задачами в борьбе с распространением коронавируса в стране. Он указал, что на данный момент "уровень заболеваемости в Израиле один из самых высоких в мире", но отметил, что страна "последние две недели находится на плато".

В конце мая в Израиле возобновился рост числа ежесуточно выявляемых случаев заражения коронавирусом. 6 июня было зафиксировано 160 инфицированных, 23 июня - 460, 2 июля - 1 026, 9 июля - 1 650, 15 июля - более 2 тыс. С 27 мая из основных предписаний Минздрава остаются в силе обязательное соблюдение дистанции в два метра и ношение защитных масок вне дома. Штраф за отсутствие маски составляет сумму, эквивалентную 10 тыс. рублей.