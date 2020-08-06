Советник Байдена считает возможным продление срока действия ДСНВ

НЬЮ-ЙОРК, 6 августа. /ТАСС/. Экс-вице-президент США Джозеф Байден в случае победы на выборах 3 ноября мог бы пойти на продление срока действия российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3). Такое мнение высказал в среду бывший заместитель госсекретаря США Энтони Блинкен, выступающий ныне в качестве советника экс-вице-президента Джозефа Байдена. Он выступил на ежегодном форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом. Трансляция конференции шла на сайте института.

"Первое, что мы должны сделать и что сделала бы администрация Байдена - это продлить ДСНВ, при условии, что к этому стремится и Россия, - заявил он. - При всех огромных трудностях в отношениях с Россией стратегическая стабильность выгодна для США". Затронув вопрос о попытках администрации Трампа подключить Китай к переговорам по контролю над вооружениями, Блинкен отметил, что такая позиция представляют собой по сути "предлог для того, чтобы не продлевать срок действия этого соглашение". "Ядерный арсенал Китая значительно меньше, чем у нас и в России, и если такую попытку предпринимать, то весь процесс затянется навечно", - пояснил он.

ДСНВ был подписан Россией и США в 2010 году. Он остается в силе в течение 10 лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Документ может быть продлен не более чем на 5 лет, то есть до 2026 года, по обоюдному согласию сторон. Москва призывает Вашингтон не затягивать решение вопроса о возможности продления договора и характеризует его как золотой стандарт в области разоружения.

Укрепление НАТО, военная помощь Грузии и Украине

В то же время Блинкен подчеркнул, что демократы в случае прихода в Белый дом намерены проводить жесткую политику в отношении России. "Администрация Джозефа Байдена первым делом будет противостоять России в ее вызывающих возмущение действиях, - заявил он. - Байден не будет подвергать испытаниям прочность НАТО, он будет укреплять альянс, будет инвестировать в расширение возможностей по противодействию различным вызовам - в киберпространстве, в космосе, в других областях. Некоторые из этих вызовов исходят со стороны России, некоторые - от других стран".

По словам Блинкена США "должны оказывать военную помощь таким странам, как Украина и Грузия". "С помощью скоординированных действий в том, что касается санкций, мы постараемся заставить Россию платить реальную и значимую цену за ее политику, - добавил он. - Мы должны подать четкий сигнал России о том, каковы могут быть для нее риски".

В то же время советник Байдена не исключил возможностей "каких-то стимулов для того, что Россия осознала выгоды от торговли и инвестиций, если она изменит свое поведение". Он также высказался за "поиск новых путей для расширения контактов между людьми". "В целом, по отношению к России должен быть выработан комплексный подход", - подчеркнул Блинкен.

Политика в отношении Китая

Затронув вопрос о позиции Джозефа Байдена в отношении Китая, Блинкен отметил, что "Китай бросает вызов США во многих областях - в экономике, в военной области, в сфере международных отношений и в сфере технологий". "Можно сказать, что это самый серьезный вызов, с которым мы сталкиваемся, - добавил он. - Особого внимания заслуживает быстрый рост экономической мощи Китая, а также тенденция Пекина игнорировать международные нормы при продвижении собственных интересов".

По мнению Блинкена, позиции США в противостоянии с Китаем ослабли за годы пребывания у власти администрации Дональда Трампа. "И тут дело не столько в силе Китая, сколько в наших собственных просчетах, - пояснил он. - Джозеф Байден будет осуществлять инвестиции в наши возможности, в наши технологии, в наши альянсы и в укрепление демократии, он поставит во главу угла нашей внешней политики наши ценности".

"Таким образом можно будет противостоять Китаю с позиции силы, - подчеркнул он. - Кроме того, это наилучший возможный фундамент для развития сотрудничества с Китаем по вызывающим у нас озабоченность вопросам климатических изменений, здравоохранения и нераспространения вооружений".