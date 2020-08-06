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Взрыв в порту Бейрута

Трамп: никто не знает наверняка, был ли взрыв в Бейруте результатом атаки

Ранее президент США заявлял, что по данным американских генералов, в ливанской столице взорвалась бомба

ВАШИНГТОН, 6 августа. /ТАСС/. Никто точно не знает в настоящий момент, мог ли взрыв в Бейруте стать результатом нападения. Такое мнение выразил в среду президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

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"Что бы там ни произошло, это ужасно. Но в действительности они не знают, что это. Никто пока не знает", - сказал американский лидер.

Во вторник Трамп заявлял, что американские генералы считают, что в ливанской столице взорвалась бомба, и речь идет об атаке.

Теги
СШАЛиванТрамп, ДональдВзрыв в порту Бейрута
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