Трамп: никто не знает наверняка, был ли взрыв в Бейруте результатом атаки

ВАШИНГТОН, 6 августа. /ТАСС/. Никто точно не знает в настоящий момент, мог ли взрыв в Бейруте стать результатом нападения. Такое мнение выразил в среду президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

"Что бы там ни произошло, это ужасно. Но в действительности они не знают, что это. Никто пока не знает", - сказал американский лидер.

Во вторник Трамп заявлял, что американские генералы считают, что в ливанской столице взорвалась бомба, и речь идет об атаке.