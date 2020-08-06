Трамп может объявить о согласии участвовать в выборах не в Овальном кабинете

НЬЮ-ЙОРК, 6 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп может объявить о своем согласии на выдвижение кандидатом от республиканцев на предстоящих выборах главы государства, находясь в помещении Белого дома, отведенном для первой леди, а не в рабочем Овальном кабинете. Об этом сообщил в среду в эфире телекомпании CNN руководитель аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз.

По его словам, Трампу "было бы уместно" выступить с такой речью в восточном крыле Белого дома, предназначенном для супруги президента США и сотрудников ее аппарата. Однако окончательного решение на этот счет не принято, приводит агентство Reuters слова руководителя аппарата сотрудников Белого дома.

Трамп в среду в эфире телеканала Fox News допустил, что объявит о своем согласии на выдвижение кандидатом от республиканцев на предстоящих выборах главы государства не на партийном съезде, а в Белом доме. "Мы думаем об этом. Это было бы самым простым с точки зрения обеспечения безопасности". "Мы думаем, это можно сделать из Белого дома, поскольку тогда не придется ехать, это проще", - отметил Трамп.

Республиканская партия США впервые в своей истории намерена провести предвыборный съезд, намеченный на 21-24 августа в городе Шарлотт (штат Северная Каролина), в закрытом для журналистов режиме. Из-за распространения коронавируса число делегатов сокращено с 2 550 до 336. Обычно съезды посещали десятки тысяч людей, среди которых были представители как американской, так и иностранной прессы.

В июле Трамп заявил, что отказался от проведения мероприятий в Джексонвилле (штат Флорида), поскольку не желает подавать согражданам плохой пример в свете пандемии. В этом городе 25-27 августа должна была пройти вторая часть съезда республиканцев, во время которой ожидалось выступление хозяина Белого дома. Первая часть, как и планировалось, состоится в Шарлотте, где партия 24 августа официально выдвинет американского лидера своим кандидатом на пост президента на ноябрьских выборах.

Выборы президента США намечены на 3 ноября. Кандидатом от демократов на них, как ожидается, будет Джозеф Байден.