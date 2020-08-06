{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Япония примет участие в совместных с США и странами Европы учениях по кибербезопасности

Сценарий учений будет предполагать защиту от масштабных кибернетических атак на государственные объекты, связанные с энергетикой и передачей данных

ТОКИО, 6 августа. /ТАСС/. Правительство Японии приняло решение принять участие в совместных с США и странами Европы учениях по кибернетической безопасности, которые должны пройти осенью этого года. Об этом в четверг сообщила крупнейшая газета страны The Yomiuri Shimbun.

Отмечается, что сценарий учений будет предполагать защиту от масштабных кибернетических атак на государственные объекты, связанные с энергетикой и передачей данных. Изначально предполагалось, что участники прибудут в Токио для участия в международных учениях, однако из-за ситуации с распространением коронавируса, мероприятие может перейти в формат телеконференции.

В учениях примут участие, в частности, США, Великобритания, Франция, Австралия. Япония в таких совместных учениях участие примет впервые.

Теги
АвстралияЯпонияСШАВеликобританияФранция
Выборы президента США - 2020
Трамп хочет сэкономить средства и объявить из Белого дома о согласии участвовать в выборах
Президент США заявил, что изучает эту идею
Читать полностью