Госдеп в докладе назвал Россию ведущей угрозой в плане дезинформации

ВАШИНГТОН, 6 августа. /ТАСС/. CША считают Россию ведущей угрозой в плане дезинформации и пропаганды. Соответствующие утверждения содержатся в распространенном в среду специальном докладе Госдепартамента об "экосистеме российской дезинформации и пропаганды".

"Центр глобального взаимодействия в структуре Госдепартамента занимается противодействием угроз со стороны злонамеренных игроков, использующих данные тактики [пропаганду и дезинформацию]. Россия в этой сфере продолжает быть ведущей угрозой, - отмечается в тексте. - Ведомство работает с другими министерствами и партнерами в мире в ответ на этот вызов". По мнению американской стороны, центральной частью данных усилий является "разоблачение методов РФ", при этом "правительства союзников, гражданское сообщество и СМИ могут повысить коллективную устойчивость к пропаганде".

В докладе говорится, что "российская экосистема" якобы заключается в задействовании официальных правительственных каналов, государственных СМИ, прокси-ресурсов и соцсетей. Власти РФ, утверждают США, ответственны за развитие подобных тактик и платформ как части подхода по использованию информации в качестве оружия. "Они [власти] вкладывают значительные ресурсы в свои пропагандистские каналы, разведструктуры для проведения злонамеренной деятельности в киберпространстве", - говорится в тексте.

Госсекретарь США Майкл Помпео 30 июля на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США запросил в два раза больше средств в бюджет на 2021 год для борьбы с "дезинформацией и пропагандой" со стороны РФ.

Россия неоднократно отвергала утверждения западных стран о том, что занимается какой-либо дезинформацией. В частности, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявлял, что недавние обвинения в адрес России и Китая в распространении дезинформации о коронавирусе - очередное проявление русофобии и синофобии со стороны Запада.