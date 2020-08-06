Предвыборный штаб Трампа обвинил соцсети в вопиющей предвзятости после удаления его записи

ВАШИНГТОН, 6 августа. /ТАСС/. Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа обвинил руководство Facebook и других социальных сетей в вопиющей предвзятости после удаления его записи о новом коронавирусе. Об этом сообщает в среду газета The Hill.

"Президент приводит факт того, что дети менее подвержены риску заражения коронавирусом", - заявила заместитель руководителя предвыборной кампании Трампа Кортни Парелла. "Новый день и новое вопиющее проявление предвзятости Кремниевой долины в отношении этого президента, при котором правила навязываются только в одну сторону. Компании, владеющие социальными медиа, не являются судьями, которые решают, где правда", - добавила она.

Ранее руководство социальной сети Facebook удалило публикацию президента как содержащую вредоносную информацию о новом коронавирусе. Речь идет о видеозаписи, содержащей отрывок из интервью Трампа телеканалу Fox News, которую тот опубликовал на своей странице. В этом фрагменте президент США настаивает на том, что дети школьного возраста обладают практически абсолютным иммунитетом к вызываемому инфекцией заболеванию. Спустя некоторое время руководство другой социальной сети - Twitter - также удалило аналогичную публикацию американского лидера.

Twitter ранее неоднократно помечала сообщения Трампа как нарушающие правила, которые запрещают оправдание насилия. В конце июня газета Politico информировала о том, что администрации Twitter и Facebook удалили видеозапись из публикации президента США, после того как владелец видео обратился с жалобой о нарушении авторских прав.

В начале марте глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что социальная сеть удаляет ложную информацию о распространении коронавируса и "теории заговоров", а также блокирует рекламные объявления компаний, которые пытаются использовать сложившуюся ситуацию в собственных целях.