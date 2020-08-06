Правозащитники заявили, что в Белоруссии на участках задерживают независимых наблюдателей

"Участковые комиссии вызывают милицию в связи с тем, что наблюдатели якобы мешают их работе. На некоторых участках наблюдателей под разными предлогами, в том числе с угрозой применения силы со стороны милиции, лишают возможности находиться непосредственно в помещении, а также следить за ходом досрочного голосования", - говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте правозащитников.

По их информации, нередко независимых наблюдателей не пускают на избирательные участки, где они аккредитованы. Если независимые наблюдатели выражают несогласие с происходящим, то вызываются сотрудники милиции, которые увозят их в РУВД для составления протокола. Правозащитники отмечают, что в основном задержанных наказывают по статье о неповиновении законному распоряжению или требованию должностного лица, предусматривающей штраф или административный арест.

"На избирательных участках массово задерживают наблюдателей", - сообщают правозащитники и приводят примеры из разных городов республики.

Основной день голосования на президентских выборах в Белоруссии - 9 августа. Во вторник началось досрочное голосование, которое продлится до 8 августа. По данным ЦИК, явка избирателей по итогам двух дней досрочного голосования составила 12,75%. На пост президента Белоруссии претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, Светлана Тихановская и председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень. Двум претендентам (находящемуся под арестом бывшему председателю правления Белгазпромбанка Виктору Бабарико и экс-главе Парка высоких технологий Валерию Цепкало) в регистрации было отказано.

Ранее правозащитники отмечали, что введенные 24-25 июня постановлением ЦИК квоты наблюдателей на избирательных участках (не более трех в дни досрочного голосования и не более пяти в основной день выборов) сделали избирательный процесс полностью недоступным для независимого наблюдения и нетранспарентным.